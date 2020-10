Come promesso, DxOMark ha rilasciato la recensione della fotocamera per il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Gli esperti hanno assegnato al device un punteggio complessivo di 121 punti che lo collocano sotto il Galaxy S20 Ultra.

Per le foto, lo smartphone dotato di stilo ha ottenuto 130 punti. DxOMark afferma che lo smartphone ha funzionalità fotografiche simili al Galaxy S20 Ultra e ne elogia “la resa dei colori vivida, la messa a fuoco automatica veloce e l’esposizione generalmente accurata”.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, problemi con scatti a medio raggio

La recensione afferma che la fotocamera dello smartphone funziona bene con scatti a lungo raggio e registra buoni dettagli sia all’interno che all’esterno. Anche l’esposizione e il colore sono apprezzati. A quanto pare, però, i problemi iniziano a sorgere negli scatti a medio raggio. In questo caso, si verifica una “forte perdita di consistenza e dettaglio nel campo esterno”.

Anche la fotocamera ultra grandangolare viene elogiata, ma il suo campo visivo non è ampio come quello di altri telefoni come il Mi 10 Ultra. La modalità ritratto è un’altra area forte poiché DxOMark afferma che la qualità del bokeh è molto buona e l’effetto di profondità di campo è ottima. Tuttavia, a volte non è all’altezza e si dice che la sua stima della profondità non sia buona come quella dell’S20 Ultra. La recensione completa spiega in dettaglio le prestazioni della fotocamera.

Per i video, il Galaxy Note 20 Ultra ha ottenuto 101 punti. DxOMark ha affermato che il test è stato eseguito in modalità 4K / 30fps e che il telefono cattura video luminosi e con un buon contrasto anche in condizioni di scarsa illuminazione (20 lux) e luce intensa (1000 lux). Tuttavia, i suoi video sono più scuri di quelli dell’S20 Ultra e del Mi 10 Ultra in condizioni di scarsa illuminazione (tra 5 e 20 lux).

Un altro elogio arriva anche per il sistema di stabilizzazione, ma ci sono alcuni problemi di messa a fuoco che DxOMark dice sono evidenti anche in modalità foto.