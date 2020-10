Sino alla metà del prossimo mese, i clienti che vogliono attivare una nuova SIM Iliad avranno a loro disposizione una promozione davvero molto utile. La compagnia rende disponibile l’iniziativa Flash 100. La tariffa mette a disposizione chiamate ed SMS senza limiti a cui si aggiungono anche 100 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G.

Iliad, la migliore risposta alle polemiche è l’aggiunta dei Giga roaming

Nessun cliente può contraddire Iliad per quanto concerne le offerte commerciali. Qualche polemica, in passato, vi è stata però per le condizioni contrattuali sul roaming. Ad Iliad, infatti, è stata sempre imputata una colpa particolare: la poca disponibilità di traffico internet. Solo sino a qualche mese fa, i clienti che volevano navigare liberamente nei paesi dell’Unione Europea avevano a disposizione soltanto 2 Giga.

Onde evitare ogni polemica, Iliad ha ora deciso di cambiare in maniera drastica la sua politica commerciale del passato. Le prime modifiche si sono verificate già durante lo scorso 2019. Il gruppo del provider francese, infatti, ha cambiamento in positivo le soglie di Giga 50. Per gli abbonati della principale tariffa, la disponibilità per il traffico internet dai paesi UE si erge ora a quota 4 Giga.

La fine definitiva di ogni genere di contestazione si è però verificato nel corso di quest’anno. Iliad, infatti, ha deciso di equiparare le soglie di consumo delle sue principali ricaricabile. Per questa ragione, quindi, anche i clienti con la Giga 40 avranno a loro disposizione 4 Giga per navigare in internet dai paesi UE. La novità è valida sia per nuovi che per vecchi abbonati.