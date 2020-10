Con il divieto di PUBG Mobile in India, che aveva raggiunto livelli di popolarità altissimi durante il lockdown per la pandemia da Covid-19, un altro gioco è salito a prendere il suo posto. Among Us, il gioco in questione, è diverso rispetto a PUBG Mobile, ma la sua ascesa alla fama è stata altrettanto fenomenale.

Ora è il gioco più scaricato sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple. Al contrario di quello che si può pensare, Among Us non è affatto un nuovo gioco. È stato lanciato nel giugno 2018 dallo sviluppatore InnerSloth ed è sviluppato su Unity Engine ed è disponibile su Steam, Android e iOS.

Among Us ha fatto il boom di download a settembre

Il gioco è stato classificato dagli sviluppatori come un gioco di deduzione. Tuttavia è diventato improvvisamente popolare perché gli streamer di Twitch hanno iniziato a giocarci in massa.

La piattaforma di informazioni sulla concorrenza basata sui dati, Sensor Tower, ha riferito che mentre PUBG Mobile era al culmine della sua popolarità, l’India rappresentava il 24% dei download totali con 185,5 milioni. Dopo il divieto di PUBG Mobile in India, il gioco è crollato nelle classifiche e attualmente si trova al decimo posto nell’elenco dei download in tutto il mondo. Questa è la prova dell’impatto che il divieto in India ha avuto sul gioco.

Sensor Tower scrive che le prime installazioni di giochi per dispositivi mobili sono aumentate di quasi il 28% anno su anno nell’ultimo trimestre a 14,2 miliardi su App Store e Google Play a livello globale. Among Us di InnerSloth ha trovato un’opportunità e l’ha colta per raggiungere il picco con 85 milioni di download da dispositivi mobili. È seguito da Scribble Rider e Talking Tom Friends.