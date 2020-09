Il prossimo 14 ottobre sarà un giorno molto importante per OnePlus in quanto il produttore presenterà al mondo il nuovissimo device denominato 8T. Tuttavia lo smartphone non sarà l’unico protagonista della giornata.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda cinese sfrutterà la visibilità dell’evento per lanciare tanti altri device. Per OnePlus questa scelta si è resa necessaria per diventare un brand a tutto tondo che copre diversi settori oltre quello smartphone. I rumor sono concordi sulla presentazione di una smart TV, cuffie true wireless, un caricabatterie wireless e molto altro ancora.

Come si può leggere nel Tweet di Ishan Agarwal, OnePlus ha in serbo tantissime sorprese. Entrando maggiormente nei dettagli, ancora piuttosto caghi, i prodotti misteriosi saranno totalmente inediti per il brand. In totale ci potrebbero essere fino a cinque nuovi dispositivi ma al momento non se ne conosce nessuno.

OnePlus 8T sarà il nuovo top di gamma dell’azienda

Expecting a lot of OnePlus stuff to launch and not just OnePlus 8T.



Especially for India. Like 8T + almost 5 in total. #OnePlus8T — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 28, 2020

Uno di questi potrebbe essere il primo smartwatch targato OnePlus. Il produttore ha in sviluppo questo device da almeno un paio di anni e solo recentemente ha ottenuto alcune certificazioni necessarie per la commercializzazione. Secondo quando emerso, il design ricalcherà quello di un orologio tradizionale, quindi con la cassa rotonda ma ovviamente con tutte le funzionalità smart.

Nonostante manchino ancora un po di giorni all’evento, OnePlus sta riuscendo a mantenere il segreto. Restiamo sempre in attesa di nuovi rumor che possano svelare parte della line-up che sarà presentata. Tuttavia, c’è un grande punto interrogativo riguardo la disponibilità dei prodotti che saranno mostrato il 14 ottobre. Per il momento sembra che il mercato Indiano potrebbe avere l’esclusiva ma speriamo si tratti solo di una esclusiva temporale limitata a pochi mesi.