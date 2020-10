DAZN è tra i servizi streaming più diffusi tra gli appassionati di sport in tutta Italia. Le sue caratteristiche lo rendono un servizio estremamente semplice da usare e appetitoso: è disponibile su tutte le piattaforme e il suo prezzo contenuto lo rendono veramente molto diffuso. I tifosi non riusciranno più a farne a meno, grazie ad una buona copertura per le partite di serie A o per tantissimi altri sport. Infatti, Dazn non trasmette solo il mondo del calcio, ma anche molti altri sport: la boxe, la Formula 1, la Moto GP, il tennis e molto altro.

Gli abbonati che seguono assiduamente DAZN saranno già a conoscenza di questa promozione, ma chi invece è nuovo in questo ambito sarà molto contento di sapere che Dazn ha creato una promozione che garantisce fino a 4 mesi di abbonamento gratuito. Ecco la procedura da seguire per ottenere fino a 40€ sull’abbonamento.

Invita un amico per un mese di abbonamento gratuito

La promozione in questione vi regalerà fino a 4 mesi gratuiti di DAZN, ed è collegata all’invito degli amici. La procedura da seguire non è difficile, ma serve rispettare alcune condizioni per attivarla nel modo corretto.

Per prima cosa dovete accedere alla sezione “Il mio account”, e sulla sinistra troverete la dicitura “Invita un amico”. Cliccando su questa pagina DAZN creerà un link da condividere con i vostri amici più stretti. In seguito, se i vostri amici seguiranno alla lettera tutti i passaggi per abbonarsi tramite il vostro link di invito, riceverete fino a 4 mesi gratuiti di DAZN per ogni amico invitato.

Ecco le modalità, che trovate anche sul sito ufficiale. Le condizioni rigorose da rispettare assolutamente sono le seguenti:

un abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; i vostri amici devono attivare l’abbonamento cliccando solamente sul vostro link di invito;

cliccando solamente sul vostro di invito; mantenere attiva la promozione o l’abbonamento per almeno 7 giorni;

nei 12 mesi precedenti alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in pausa ;

alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in ; potete usare questa promozione per un massimo di 4 volte, dopodiché non verrà più applicata.

Seguendo questa guida in maniera rigorosa, e passati 7 giorni dall’attivazione del nuovo abbonamento, riceverete il mese gratuito in regalo. Vi consiglio di consultare in ogni caso le condizioni di questa promozione anche sul sito ufficiale, per conoscere al meglio tutte le condizioni e i termini per l’utilizzo.