La piattaforma streaming di maggior successo è sicuramente Netflix. Questa si aggiorna settimana dopo settimana con delle novità sempre molto interessanti e sempre molto gradite agli utenti che pagano l’abbonamento mensile. Durante la fase di lockdown causata dall’emergenza sanitaria attuale, la piattaforma ha raggiunto un importante traguardo: molte delle serie TV presenti sulla piattaforma sono riuscite a raggiungere degli ascolti mai visti prima di quel momento. Oltre alle serie TV che abbiamo citato prima ci sono film, documentari e cartoni animati. Le prime però sembrano essere quelle che riscuotono un maggior successo tra gli utenti di tutto il mondo e tra le più celebri troviamo Peaky Blinders, Riverdale e Black Mirror. Scopriamo quali sono le ultime novità.

Peaky Blinders, Riverdale e Black Mirror: cosa ha in serbo per noi Netflix?

Iniziamo parlando di Peaky Blinders e Riverdale. La prima è una delle serie TV di produzione Netflix più riuscite in assoluto ed è stata confermata la nuova season che tutto il mondo sta aspettando con ansia. Questa sarà incentrata maggiormente sul protagonista e i suoi diversi lati psicologici. Per quanto riguarda la seconda, anche questa ha riscosso un ottimo successo dopo le prime quattro stagioni e gli utenti sono in attesa della quinta. Tuttavia, secondo recenti notizie, la produzione sarebbe stata temporaneamente interrotta a causa di alcune problematiche legate al Coronavirus.

Finiamo parlando di Black Mirror. Sembra che la serie TV, che ha letteralmente stregato milioni di spettatori, non tornerà presto sui nostri schermi. A quanto pare, l’autore si starebbe concentrando su altri tipi di opere e non ha intenzione di dedicare tempo alla scrittura di nuovi episodi della serie. Fatto sta che non è detto che questa non torni su Netflix, ma allo stato attuale è alquanto improbabile.