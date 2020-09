La piattaforma americana Netflix si conferma giorno dopo giorno la più utilizzata in assoluto nel mondo. La sua varietà di contenuti sembra far gola a molti utenti e davvero nessuno vuole privarsi dell’abbonamento mensile. Su di essa possiamo trovare davvero molto tipo di materiale, come ad esempio serie TV, film e documentari di vario tipo. In particolar modo, quelle più visionate sono in assoluto le serie TV e alcune sembrano rientrare in una cerchia speciale di quelle più ricercate dagli utenti. Tra queste abbiamo senza ombra di dubbio dei grandi successi come Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Netflix: le ultime interessanti novità sulle più importanti serie TV del momento

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Elite. Sembra che la serie TV spagnola, la quale ha riscosso un grandissimo successo, dovrebbe tornare sul piccolo schermo con una quarta e addirittura una quinta stagione con tanti nuovi personaggi. L’emergenza sanitaria ha bloccato le riprese, le quali recentemente sembrano essere ripartite regolarmente.

Per quanto concerne Riverdale, Netflix ha previsto il suo ritorno sul piccolo schermo a breve con una nuova avvincente season. Anche in questo caso, il Coronavirus ha interrotto le riprese della fiction.

Continuiamo con Black Mirror. Tanti sono i dubbi che contornano la serie, alimentati in particolar modo da recenti dichiarazioni dello stesso autore, il quale sembra volersi concentrare su progetti alquanto differenti da Black Mirror stesso. Staremo a vedere cosa succederà in seguito.

Infine, concludiamo con Suburra. La serie crime italiana è diventata davvero un fiore all’occhiello per gli amanti del genere. La terza stagione ci sarà senza ombra di dubbio e le riprese sono ricominciate da un paio di mesi circa. Dobbiamo solo aspettare che finiscano e che Netflix le trasmetta.