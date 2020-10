VeryMobile: è arrivata la promo in grado di battere persino Iliad

VeryMobile aveva già precedentemente comunicato nel mese di agosto, la sua volontà di lanciare delle nuove offerte senza alcun costo di cambio piano. La compagnia è dotata di un’app ufficiale, con la quale è possibile comunicare ai clienti tramite la ricezione di un SMS.

È passato quasi un mese dall’ultimo update. Esattamente il 4 Agosto 2020, infatti l’App di Very Mobile (per dispositivi Android) aveva ricevuto il suo ultimo aggiornamento alla versione 1.7.0 ed una nuova funzionalità, che tutt’oggi sussiste.

VeryMobile: la speciale promozione dell’anno

Le sorprese non finiscono qui, perché VeryMobile ha poi aggiunto una speciale promozione che consiste in chiamate ed sms illimitati, in più offre 30 GB di rete dati a soli 4,99 euro al mese!

Nel caso in cui VeryMobile fosse la vostra scelta, sarà necessaria l’aggiunta di soli 5 euro in inerenti all’attivazione della scheda SIM. In conclusione, il prezzo da pagare non risulterà così elevato: basti pensare che il totale ammonterà a 9,99 euro.

Essendo un acquisto on-line però, colui che sceglierà di attivarla, dovrà certificare la sua identità tramite una serie di passaggi. Tra questi vi è un’autenticazione della propria immagine attraverso una webcam e un microfono attivo, i quali inquadrano il fronte e il retro della propria carta d’identità mostrata.

Dopo aver effettuato la sequenza, la SIM verrà spedita a casa dell’utente e dovrebbe giungere al destinatario massimo in due o tre giorni lavorativi. Come già accennato, quest’ultimo possiede un’app gratuita e scaricabile, dalla quale sarà possibile controllare il consumo di dati e minuti ogni volta che si vorrà.