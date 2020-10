Il rapper Travis Scott sembra avere accesso alla nuova PlayStation 5, settimane prima dalla sua data di uscita. Scott ha pubblicato una foto su Instagram di se stesso e del nuovo controller per PS5.

Sebbene non abbia mostrato la console stessa, la didascalia non lascia alcun dubbio. Al momento, la PS5 non dovrebbe arrivare prima del 12 novembre in un numero limitato di Paesi. Una settimana dopo arriverà anche altrove, non prima del 19 novembre. Le nuove Xbox Series X e Series S sono note per esser state spedite a numerosi personaggi famosi – e non solo. Infatti, le prime recensioni sono già disponibili. In tutte si parla positivamente della Series X evidenziando che batte di gran lunga l’Xbox One. La PS5, al contrario, è stata meno esposta al pubblico. Sony ha rivelato meno informazioni sin dall’inizio.

PS5 pronta al lancio, la data è vicina: a 5 settimane dall’arrivo sul mercato, Travis Scott mostra in anteprima la nuova console

I rapporti dal Giappone suggeriscono che alcuni YouTuber avranno tempo per testare la nuova console all’inizio di ottobre. Il programma di rilascio prevede che solitamente membri della stampa, influencer e forse anche il pubblico siano in grado di giocare con la console settimane o addirittura mesi prima della sua uscita. Tuttavia, la data è ormai vicina e i piani sono stati accantonati almeno in parte a causa della pandemia.

Se Travis Scott è già in possesso della PS5, può darsi che anche altri volti noti l’abbiano ricevuta. Dunque, potrebbero esserci presto alcune recensioni anche per la PlayStation lanciata da Sony, come per la console di Microsoft.