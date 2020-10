Netflix sembra essere tornato in pista: dopo alcuni mesi di attesa, i contenuti più attesi sono tornati nel catalogo del colosso dello streaming andando a risollevare le giornate degli abbonati. Film, documentari, reality e serie TV: sono tutte queste le produzioni approdate online nelle ultime settimane ma ciononostante, qualcuno è ancora interessato a ricevere informazioni su ulteriori prodotti. Quali sono? Senza ombra di dubbio Lucifer, The Witcher e Stranger Things.

Netflix: ecco tutto ciò che sappiamo sulle attesissime Lucifer, Stranger Things e The Witcher

Attendere le proprie serie TV preferite può essere difficile, soprattutto quando le produzioni richiedono più tempo e sorpassano un anno. I fans di The Witcher e Stranger Things questo lo sanno bene visto che l’attesa per le rispettive seconda e quarta stagione sta diventando più lunga che mai.

In merito al Continente e al mondo fantasy dell’autore Polacco, possiamo subito svelare ai nostri lettori che i lavori hanno ripreso senza alcun ulteriore ritardo e attualmente il cast sta lavorando alla seconda stagione. Quest’ultima garantirà allo spettatore una visione più chiara in quanto si svolgerà su un’unica timeline in cui Geralt, Yennefer e Ciri si troveranno all’unisono. La data di uscita? Sicuramente si aggira attorno a fine 2021.

Stranger Things, da parte sua, sembra esser sparito nel nulla. Anche per questa produzione i ritardi causati dalla pandemia da Coronavirus hanno influenzato la tabella di marcia, ma al contrario di The Witcher le notizie sembrano essere minori. Sappiamo dal primo teaser trailer di febbraio che Hopper è vivo e prigioniero in Unione Sovietica, tuttavia altri dettagli non sono venuti a galla contribuendo alla creazione di mille mila teorie sparse sul web. Quando tornerà disponibile Stranger Things? Speriamo nei primi mesi del 2021.

Una piccola gioia, infine, è pervenuta agli abbonati grazie a Lucifer. La quinta stagione è approdata su Netflix lo scorso 21 agosto portando del nuovo fuego sul catalogo del colosso; ciononostante ad aver fatto la sua apparsa è stata solo la prima parte della serie composta da 16 episodi; ora si è quindi in attesa della seconda che a quanto pare non ha ancora una data prefissata.

Bisognerà disperarsi? Assolutamente no visto che il cast è già all’opera per dare vita alla sesta stagione.