Annunciate finalmente le nuove novità di ottobre per l’applicazione mobile di uno dei servizi di messaggistica istantanea più usati in Italia e nel mondo. Telegram ha annunciato tante novità sia per il mondo del business, che per i normali utenti privati.

Ecco le principali novità che potrebbero interessarvi.

Gli ultimi aggiornamenti di Telegram

Una prima modifica riguarda i Filtri di Ricerca : ora si può cercare i messaggi in base al tipo, alla data o alla provenienza grazie alla Ricerca Globale ; si può usare le schede per sfogliare i media ricevuti o i documenti e filtrare le ricerche in base alla data.

: ora si può cercare i messaggi in base al tipo, alla data o alla provenienza grazie alla ; si può usare le schede per sfogliare i media ricevuti o i documenti e filtrare le ricerche in base alla data. Si può finalmente commentare i post nei canali che hanno un gruppo di discussione e rimanere aggiornati sulle risposte al proprio commento tramite apposite notifiche nella nuova chat Risposte .

i post nei canali che hanno un gruppo di discussione e rimanere aggiornati sulle risposte al proprio commento tramite apposite notifiche nella nuova . Gli Amministratori dei gruppi potranno pubblicare contenuti a nome del gruppo restando totalmente anonimi nella lista dei membri del gruppo stesso.

nella lista dei membri del gruppo stesso. Si possono inviare messaggi silenziosi nelle chat segrete semplicemente tenendo premuto il pulsante Invia sul vostro dispositivo.

nelle chat segrete semplicemente tenendo premuto il pulsante Invia sul vostro dispositivo. Infine, un piccolo restyling grafico per le animazioni relative alla tastiera, tema giorno-notte, allargare la foto del profilo semplicemente tenendo premuto sulla foto e nuovi popup animati quando si eliminano messaggi, si salvano contenuti multimediali e per le notifiche.

Insomma, una bella dose di nuove funzioni da testare e provare sul campo e che finalmente sono disponibili per tutti gli utenti. Molte anche le migliorie relative al design e alle animazioni, che potrebbero rendere Telegram migliore sotto tutti i punti di vista.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste nuove funzioni e seguiteci per restare aggiornati su ulteriori novità in merito.