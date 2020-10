Come ben sappiamo, Netflix in questo momento è la piattaforma di streaming video per eccellenza e batte tutte le altre in partenza. Soprattutto nella fase di lockdown, le persone si sono dedicate al Binge Watching, facendo sì che molte serie TV presenti sulla piattaforma raggiungessero un record di ascolti che non avevano mai fatto prima di quel momento. La varietà di titoli che possiamo trovare su Netflix è davvero molto ampia: si va dalle già citate serie TV, fino a film, documentari e cartoni animati. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono senza ombra di dubbio le serie TV e ce ne sono alcune che rientrano nella cerchia di quelle più visionate al mondo. Tra queste abbiamo Suburra, Peaky Blinders ed Elite. Scopriamo maggiori dettagli sulle suddette serie.

Netflix: Suburra, Peaky Blinders ed Elite stanno per arrivare

Iniziamo parlando di Suburra. La serie crime italiana ha riscosso un successo inaspettato non solo in Italia. Recentemente siamo stati avvisati dell’arrivo ufficiale della terza e ultima stagione della serie sul piccolo schermo, ossia il 30 ottobre 2020.

Continuiamo parlando di Elite. La serie TV spagnola ha riscosso un enorme successo facendo salire alla ribalta degli attori che prima erano semi sconosciuti. Dovrebbe ritornare su Netflix con una quarta ed una quinta stagione. In questo caso, come successo per altre serie TV, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha bloccato le riprese.

Infine, concludiamo con Peaky Blinders. Secondo recenti indiscrezioni, il cast è da poco ritornato sul set. Stando alle parole di Steven Knight, la prossima stagione sarà la più eccezionale di sempre. Purtroppo non si sanno ancora novità concrete sulla data di uscita, si suppone che la serie potrebbe ritornare su Netflix verso fine 2021.