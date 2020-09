Il colosso di Mountain View svela per errore il prezzo con cui verrà lanciato uno dei suoi nuovi smartphone. La notizia riguarda il dispositivo Google Pixel 5 la cui presentazione avverrà a breve.

Google Pixel 5: ecco il costo del nuovo smartphone del colosso di Mountain View!

Lo smartphone Google Pixel 5 sarà presentato durante l’evento recentemente annunciato dal colosso che, il 30 settembre non si limiterà a lanciare il nuovo smartphone. In questa occasione, infatti, avremo modo di conoscere altri dispositivi, tra i quali lo smartphone Google Pixel 4a 5G.

Giusto qualche giorno fa i due dispositivi sono stati protagonisti di alcune indiscrezioni emerse in seguito al tweet del noto leaker Jon Prosser. Le notizie hanno fatto riferimento alle date di lancio dei nuovi smartphone che, a quanto pare, potrebbero essere disponibili per i pre-ordini a partire dal 30 settembre ma le spedizioni partiranno in periodi differenti. Il leaker ha infatti sostenuto che il dispositivo Google Pixel 5 sarà disponibile a partire dal 15 ottobre mentre Google Pixel 4a 5G potrà essere acquistato soltanto a partire dal mese di novembre.

Alle informazioni note si aggiunge quanto svelato da Google attraverso la pubblicazione di un tweet che ha permesso di conoscere il costo del nuovo Google Pixel 5. Quanto pubblicato del colosso, molto probabilmente per errore data l’immediata rimozione, conteneva il link a quella che molto probabilmente sarebbe stata la pagina dedicata allo smartphone in seguito alla presentazione ufficiale. Tramite questa è stato possibile notare che il costo del nuovo smartphone, nel caso in cui venisse lanciato in Italia, sarà di circa 610,00 euro.