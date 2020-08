Il colosso Google ha recentemente aggiornato il proprio web store ufficiale, inserendo una pagina teaser ufficiale dedicata ai nuovi smartphone Google Pixel 4a 5G e Pixel.

Nella nuova pagina si intravede il design di entrambi i dispositivi e poco altro in realtà, anche se sappiamo che arriveranno presto e che il prezzo partirà da 499 dollari in America però. Per gli utenti italiani sarà una delusione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 non arriveranno in Italia

Per il momento sono molte le domande che rimangono senza una risposta, per certo sappiamo solamente che non saranno disponibili in Italia. Gli utenti italiani potranno consolarsi con il Pixel 4a 4G, annunciato insieme agli altri due dispositivi. Per Pixel 5 e 4a 5G si parla semplicemente di disponibilità in autunno, mentre per il 4a 4G abbiamo una data esatta, ovvero l’1 di ottobre; ma è lecito assumere che arriverà tutto più o meno in contemporanea.

Vale la pena ricordare che secondo indiscrezioni potrebbero esserci sostanziali differenze tra i due modelli di Pixel 4a. Il modello 5G, quindi più prestigioso, dovrebbe avere un display un po’ più grande e forse doppia fotocamera posteriore. Secondo il Google Store, i Paesi in cui i due modelli più prestigiosi saranno disponibili sono Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti, Taiwan.

Solo quattro mercati in Europa tra cui Regno Unito e nove in totale. Al momento è davvero difficile decifrare le scelte di Big G quest’anno, non solo per i mercati, ma anche per questa formula di presentazione “a metà” così in usuale e con un tale anticipo sull’effettiva commercializzazione.