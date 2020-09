MediaWorld: nuovo volanti con prezzi shock, smartphone e PC low cost

MediaWorld continua a dare il meglio di sé all’interno dei suoi punti vendita, anche se durante gli scorsi mesi è stato difficile. L’emergenza legata al COVID da messo le persone in netta difficoltà, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti all’interno dei grandi magazzini.

Ora tutto però è ritornato alla normalità infatti il noto colosso a lanciato il suo nuovo volantino che riuscirebbe a mettere in vendita articoli a prezzi incredibili. Tutti potranno dunque acquistare i migliori pezzi del mondo dell’elettronica senza troppi problemi, soprattutto perché i prezzi non sono mai stati così bassi prima d’ora. In più MediaWorld mette a disposizione una nuova opportunità per tutti, ovvero quella di poter acquistare il tutto anche dal sito ufficiale. In poche parole anche online troverete gli stessi prezzi se non vorrete recarvi in negozio. Tutto ciò che dovrete fare sarà pagare un costo di spedizione supplementare.

MediaWorld: arriva il nuovo volantino che mette a disposizione prezzi incredibili nel mondo dell’elettronica

MediaWorld ha stupito gli utenti ma anche la concorrenza visti i grandi prezzi proposti nel nuovo volantino.

Sono presenti dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.