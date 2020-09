MediaWorld: nuovo volantino di settembre e prezzi che battono Euronics

Uno dei colossi più interessanti per quanto concerne il mondo delle vendite fisiche è certamente MediaWorld. Gli ultimi anni hanno consacrato questo colosso, il quale è riuscito a proporre prezzi nel mondo dell’elettronica che sono risultati ineguagliabili per tutta la concorrenza. Secondo quanto riportato ultimamente il nuovo volantino avrebbe fatto faville tra gli utenti, i quali avrebbero apprezzato soprattutto i costi degli smartphone.

MediaWorld permette però di avere anche tanti altri sconti su varie tipologie di merce. Gli elettrodomestici ad esempio sono disponibili ai prezzi minimi sul mercato, anche se l’obiettivo è lo stesso per quanto concerne ogni tipo di oggetto venduto: far tornare le persone negli Store. In questo caso l’azienda offre però anche una grande opportunità che sarebbe quella di poter acquistare direttamente dal sito ufficiale, senza recarsi dunque fisicamente presso il punto vendita.

Per avere anche le migliori offerte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

MediaWorld: l’ultimo volantino lanciato sorprende utenti e concorrenza grazie ai prezzi mai visti prima d’ora

All’interno del nuovo volantino possono essere scovate tantissime opportunità interessanti che racchiudono vere e proprie occasioni nel mondo dell’elettronica.

Sono presenti dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.