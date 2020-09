Amazon ha annunciato Luna, una piattaforma di cloud gaming simile a Microsoft xCloud e Google Stadia. Luna sarà lanciato a ottobre, inizialmente esclusivamente negli Stati Uniti, al prezzo “di lancio” di $ 5,99 al mese.

La piattaforma sarà supportata da Amazon Web Services, consentendo agli utenti di riprodurre in streaming i giochi su dispositivi Mac, PC, Fire TV, iPhone e iPad. I dispositivi Android sono omessi da tale elenco. La società afferma che il supporto sarà disponibile nelle prossime settimane. Tuttavia, Luna sarà disponibile sui dispositivi Apple, na non è pre-installato.

È un’applicazione basata su browser che assomiglia a un’app iOS, nota come “app web progressive“. “Solo per essere super trasparenti, su iOS funziona attraverso il browser”, ha dichiarato a Engadget il capo di Luna Marc Whitten, “quindi non è un’app nativa nell’App Store“. I giochi possono essere riprodotti utilizzando un controller Luna specifico, nonché il controller Xbox One e DualShock 4 o una tastiera e un mouse.

Sfortunatamente, non è concesso in licenza per giocare su console di gioco. Non è chiaro se Luna potrà essere utilizzata anche con i prossimi controller per Xbox Series X o PS5. Oltre 100 giochi saranno disponibili al momento del lancio. Inclusi Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons e altri.

Luna: in arrivo la nuova piattaforma streaming di Amazon pensata per gli amanti dei videogiochi

Amazon ha anche stretto una partnership con Ubisoft per offrire agli abbonati l’accesso a titoli come Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising, in risoluzione 4K. La maggior parte dei giochi, tuttavia, sarà in 1080p a una velocità di 60 fps (fotogrammi al secondo).

Il canale Ubisoft funge da canale di abbonamento separato dall’abbonamento principale. Luna consente agli utenti di eseguire lo streaming su due dispositivi contemporaneamente, mentre il canale Ubisoft ne consente solo uno alla volta.

La nuova piattaforma sarà in grado di integrarsi con Twitch, anch’esso di proprietà di Amazon. “All’interno dell’esperienza Luna, i giocatori vedranno gli stream Twitch per i giochi nel servizio e da Twitch potranno iniziare immediatamente a giocare su Luna“, dichiara Amazon nel suo comunicato stampa. Luna è anche in grado di lavorare con l’assistente vocale di Amazon, Alexa. “Luna Controller è abilitato per Alexa e si connette direttamente al cloud per controllare i giochi senza sforzo“, afferma Amazon.

“Poiché Luna Controller si collega direttamente ai server cloud, i giocatori possono passare facilmente da uno schermo all’altro, come Fire TV e telefono cellulare, senza ulteriori accoppiamenti o modifiche alla configurazione. Luna Controller è disponibile a un prezzo di lancio di $ 49,99“.