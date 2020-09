L’operatore francese Iliad ha lanciato solamente qualche giorno fa la nuova offerta denominata Flash 100 con 100 Giga di traffico internet a meno di 10 euro al mese.

La nuova offerta giunge dopo circa un anno e mezzo dalla precedente, la Iliad Flash che era rimasta disponibile solo per alcuni giorni, mentre non è ancora possibile il cambio offerta. Scopriamo insieme i dettagli.

Iliad sta promettendo il cambio offerta ad alcuni utenti

Iliad aveva già promesso il cambio offerta in un comunicato stampa del 26 Luglio 2018, in cui veniva appunto evidenziato, con riferimento alla Giga 40, che i già clienti avrebbero potuto effettuare l’upgrade della propria offerta verso la nuova. La funzionalità non è stata ancora resa disponibile e quindi i clienti con le offerte precedenti del quarto operatore italiano non posso passare alle nuove offerte.

Nonostante ciò, non si arrestano sui social le richieste degli utenti, che contattano il servizio clienti o rispondono ai post chiedendo di poter passare alle nuove offerte tramite il servizio di upgrade promesso oramai oltre due anni fa. A tal proposito, in una recente risposta su Twitter, l’account social ufficiale di Iliad ha ribadito che il passaggio non è ancora possibile, aggiungendo però che l’azienda sta ancora lavorando per renderlo disponibile.

Sebbene si sia accennato al fatto che Iliad è ancora al lavoro per rendere possibile l’upgrade, non è stata ancora fornita nessuna tempistica ufficiale e dunque i clienti con le offerte precedenti non potranno far altro che attendere ulteriori novità. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi prossimo cambiamento, vi ricordo che la nuova offerta prevede minuti illimitati ed SMS verso tutti e 100 GB di traffico internet a 9.99 euro al mese.