Gli smartphone pieghevoli hanno ottenuto un successo non indifferente in questi ultimi tempi e Xiaomi decide di voler mettersi in gioco. L’azienda cinese, infatti, sembra avere intenzione di lanciare il suo primo smartphone pieghevole, presto avremo modo di conoscere il nuovo Xiaomi Z Fold.

Xiaomi Z Fold: è in arrivo il primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese!

Xiaomi Z Fold potrebbe essere il nome del primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese, la quale ancora una volta si pone l’obiettivo di concorrere con i principali colossi lanciando dei dispositivi innovativi e decisamente particolari.

Il nuovo smartphone pieghevole, le cui notizie ci giungono in seguito alla pubblicazione del brevetto, palesa la vena rivoluzionaria che caratterizza l’azienda Xiaomi. Infatti, presenta delle caratteristiche del tutto differenti rispetto a quelle degli smartphone pieghevoli fino ad ora creati dalle varie aziende.

Da quanto trapelato in rete, lo smartphone Xiaomi Z Fold avrà un’apertura detta “a Z”. Grazie a ciò l’azienda si propone di lanciare un dispositivo il cui display avrà delle dimensioni particolarmente ampie.La caratteristica, seppur rivoluzionaria e sicuramente ben accolta dagli utenti, suscita qualche perplessità poiché vi è la possibilità che l’apertura e Z e la grandezza del display implichi un aumento non indifferente dello spessore dello smartphone.

Xiaomi potrebbe essere già a lavoro sullo smartphone in questione ma dal documento non emergono informazioni in merito a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche. Fino ad ora l’azienda non ha offerto dettagli dai quali poter dedurre le sue prossime mosse ma si presume che l’arrivo sul mercato non tarderà di molto.