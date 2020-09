MediaWorld: clamoroso volantino con prezzi da favola per pochi giorni

Tanti colossi sono tornati a lanciare prezzi incredibili e tra questi anche MediaWorld. Il noto colosso che da sempre spinge nel mondo dell’elettronica ha riscoperto il piacere di vedere gli utenti all’interno dei suoi Store fisici. Dopo la prima ondata del virus infatti questi sono tornati ad essere aperti al pubblico, il quale però in alcuni casi risulta ancora restio.

Per invogliare però quante più persone possibili ecco che arriva il nuovo volantino, il quale racchiude l’elettronica allo stato puro con smartphone, pc e molto altro in forte ribasso. Inoltre c’è anche una grande novità: tutti gli utenti che non vorranno andare fisicamente negli Store potranno acquistare direttamente dal sito ufficiale. In questo caso servirà solo pagare la spedizione pari a 4,99 €.

Per avere anche le migliori offerte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

MediaWorld: arriva il nuovo volantino che spinge l’elettronica ai minimi storici

Tantissimi utenti hanno notato il nuovo volantino, il quale permette a tutti di venire in possesso di diversi dispositivi pagando un prezzo minimo rispetto alla concorrenza. Secondo quanto riportato, sarebbero già tanti coloro che si sarebbero recati all’interno degli Store.

Sono presenti poi dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.