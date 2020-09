Apple ci ha recentemente dato l’opportunità di conoscere alcuni dei device che tanto attendevamo attraverso l’evento di presentazione tenutosi il 15 settembre ma continua a non esprimersi circa il lancio dei suoi nuovi iPhone 12. Intanto, alle indiscrezioni già note se ne aggiungono di nuove e l’ultima riguarda quelli che potrebbero essere i nomi dei vari modelli.

iPhone 12: un leaker svela i probabili nomi dei quattro dispositivi!

Stando a quanto riportato dal leaker L0vetodream in uno dei suoi più recenti tweet, il colosso di Cupertino utilizzerà i seguenti nomi per distinguere i quattro nuovi iPhone 12:

Il dispositivo da 5,4 pollici, date le dimensioni ridotte rispetto agli altri tre modelli, sarà chiamato “iPhone 12 mini”. La variante da 6,1 pollici, sempre facendo riferimento alle sue dimensioni dovrebbe rappresentare la versione Standard infatti sarà chiamato semplicemente “iPhone 12″. Avremo poi “iPhone 12 Pro”, cioè il dispositivo da 6,1 pollici che si distinguerà per la tripla fotocamera; e “iPhone 12 Pro Max” differente dalla versione Pro per il display da 6,7 pollici.

I nomi in questione potrebbero non essere quelli scelti da Apple per i suoi nuovi iPhone 12 ma le probabilità che le denominazioni siano corrette non sono basse.

Il colosso di Cupertino non ha ancora comunicato alcuna informazione su quella che sarà la data di presentazione dei suoi smartphone e quanto fino ad ora emerso circa le caratteristiche dei dispositivi e i probabili costi di lancio riguarda soltanto le indiscrezioni trapelate in rete. Nonostante la forte incertezza pare che il colosso possa procedere con il lancio dei suoi iPhone tra poche settimane.