Gli amanti degli animali non possono lasciarsi sfuggire Animal Rescue, un nuovo gioco di avventura che è stato appena annunciato. Il titolo permetterà di vestire i panni di una veterinaria impegnata in prima persona a salvare vari animali da situazioni di pericolo.

Il titolo è attualmente in fase di sviluppo presso gli uffici della Ultimate Games, già autrice di altri giochi molto apprezzati come Ultimate Fishing Simulator e Deadliest Catch: The Game. Il debutto ufficiale avverrà alla fine del 2021.

Il giocatore si troverà a dover fronteggiare una serie di crisi ambientali che metteranno a dura prova la vita degli animali coinvolti. Il protagonista agirà sempre in prima linea per cercare di salvare quanti più animali possibile in differenti zone del mondi di gioco.

In alcuni casi sarà necessario utilizzare alcuni attrezzi per poter raggiungere il proprio obiettivo. Dopo aver salvato i vari animali, bisognerà ovviamente curarli il prima possibile per rimetterli in sesto e continuare a cercare nuove bestie da curare.

Animal Rescue permette di vestire i panni di una coraggiosa veterinaria

Oltre all’azione sul campo, si potrà modificare la propria clinica, ampliando gli spazi e migliorando le strutture a disposizione per diventare sempre più efficienti. Per raggiungere le aree di intervento bisognerà spostarsi per la mappa a bordo di un fuoristrada equipaggiato con tutto il necessario. Sommando tutti questi elementi, secondo gli sviluppatori, il titolo si configura come un gioco di avventura, con elementi action, di simulazione e in parte anche da survival games.

Le principali location che i giocatori potranno visitare sono ambientazioni ispirate a precise parti del mondo. Ci saranno isole tropicali, la foresta Canadese, ambienti che ricordano la Savana e aree coperte dalla neve. A seconda della location cambierà anche l’approccio alle emergente, potranno verificarsi tornado, tempeste di sabbia, uragani o esplosioni vulcaniche. A seconda della calamità bisognerà intervenire in maniera diversa e organizzare appositamente le operazioni di salvataggio.

Il lancio del titolo è previsto per la fine del 2021. Animal Rescue sarà disponibile su PC tramite Steam ma anche su tutte le principali console. Lo studio infatti porterà una versione PlayStation su PS4 e PS5 una per Xbox One, Xbox Series X e Series S e infine debutterà anche su Nintendo Switch. Di seguito è possibile ammirare il trailer di lancio.