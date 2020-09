L’offerta WindTre Smart Pack è una delle più ricche di contenuti tra tutte le tariffe presenti nel listino offerte del gestore WindTre. I clienti che ne richiedono l’attivazione hanno la possibilità di ottenere minuti, SMS, Giga di traffico dati e uno smartphone in regalo.

WindTre Smart Pack 100: ecco l’offerta che ti offre uno smartphone gratis!

I nuovi clienti del gestore che decidono di acquistare uno smartphone a rate e ottenere una tariffa ricca di contenuti hanno a disposizione l’offerta WindTre Smart Pack 100 che permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Gli smartphone proposti dal gestore sono numerosi e i clienti hanno anche la possibilità di abbinare all’acquisto del dispositivo una delle varie offerte indicate dal gestore. In base alla tariffa richiesta e allo smartphone scelto cambiano i costi a cui sarà necessario andare incontro ma, nella maggior parte dei casi, i dispositivi proposti non richiedono alcun costo mensile extra. Dunque, scegliendo l’offerta WindTre Smart Pack 100 sarà necessario sostenere soltanto una spesa di 16,99 euro al mese.

Per conoscere i dettagli della tariffa e procedere con l’acquisto e l’attivazione della nuova SIM, e quindi dell’offerta in questione, è necessario recarsi in uno dei numerosi punti vendita del gestore. Qui di seguito elenchiamo gli smartphone attualmente presenti nel listino dell’operatore WindTre: