Come per gli altri gestori di telefonia, non sono mancate le rieducazioni di prezzo anche in casa WindTre. Dopo la fusione che ha unito i brand Wind e 3 Italia, per la prima volta gli utenti dovranno fronteggiare dei rincari sui costi delle promozioni ricaricabili.

I cambiamenti tariffari sono già in vigore a partire dalla scorsa estate. La modifica interessa in particolare una fascia di utenti ben specifica: gli abbonati che hanno sottoscritto in passato una variante della promozione MIA Special Edition.

WindTre, la prima rimodulazione dei costi è per gli abbonati di MIA Special Edition

Oltre al cambio dei costi, per questi abbonati WindTre propone anche una rimodulazione per quanto concerne le soglie di consumo per telefonate ed internet. Per quanto concerne i prezzi, il valore della rimodulazione è variabile per i clienti. L’aumento dei prezzi ha un valore massimo di 4 euro a fronte di un valore minimo di appena pochi centesimi.

Per le soglie di consumo, l’aumento è proporzionale in base al prezzo. Ad esempio, i clienti che pagheranno 10,99 euro al mese avranno a loro disposizione minuti illimitati per internet a cui si aggiungono anche 40 Giga per navigare in internet.

I clienti che hanno una versione rimodulata di MIA Special Edition sono stati prontamente avvisati da WindTre nelle scorse settimane con alcuni SMS informativi. Negli stessi SMS informativi, gli abbonati hanno scoperto tutti i riferimenti e le nuove condizioni per le offerte.

In vista del prossimo autunno sono attese nuove rimodulazioni di prezzo in casa WindTre. Nei mesi a venire ci saranno ulteriori informazioni