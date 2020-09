Tra le serie TV in uscita non troveremo certo quelle inserite in questa lista Netflix che rappresenta il coming-out assoluto dei diritti per la trasmissione in streaming delle nuove stagioni. Non si placa l’entusiasmo per l’arrivo dei nuovi episodi inediti di Lucifer 6 mentre il sipario cala su contenuti che vorremmo scoprire volentieri. Le informazioni aggiornate dalla fonte parlano di un addio anticipato alla visione dei seguenti contenuti.

Serie TV in uscita annullate da Netflix: ecco la lista ufficiale

AJ and the Queen 1

Atypical 4

Baby 3

Better Call Saul 6

Call My Agent 4

Chambers 1

Chiamatemi Anna 3

Dare Me – Prova a sfidarmi 1

Dark 3

Daybreak 1

Dear White People 4

Designated Survivor 3

Friends From College 2

GLOW 4

Grace and Frankie 7

I Am Not Okay with This 1

Jessica Jones 2

Le Terrificanti avventure di Sabrina – Parte 4

Lost in Space 3

Lucifer 6

Merry Happy Whatever 1

Messiah 1

Me You Her 5

Nightflyers 1

October Faction 1

Ozark 4

Ray Donovan 7

Santa Clarita Diet 3

She’s Gotta Have It 2

Soundtrack 1

Spinning Out 1

Suburra 3

The Crown 5

The Kominsky Method 3

The OA 2

The Punisher 2

The Ranch 4

The Rain 3

The Society 1

Travelers 3

Tredici 13 Reasons Why 4

Trinkets 2

Turn Up Charlie 1

V – Wars 1

Nel frattempo ulteriori informazioni aggiuntive sono giunte per quanto riguarda gli spin-off ed i prosegui di due tra le serie televisive più amate di Netflix italia. Per scoprire le novità di Vis a Vis e The Witcher occorre visitare questo indirizzo dove troviamo aggiornamenti dell’ultimo minuto.

Seguiteci ogni giorno per scoprire le nuove produzioni in arrivo e le novità in diretta dal cast. Periodicamente giungono Film, Serie TV e Originals inediti per gli utenti con abbonamento Netflix. Non perderti le anteprime ed i dettagli restando sintonizzato sul nostro sito.