Stanno per arrivare i prosegui delle serie TV Netflix più amate, nonostante l’addio annunciato per queste importanti episodi. La multinazionale più amata dello streaming annuncia importanti novità per quelli che sono personaggi che ci hanno immedesimato in storie davvero avvincenti. Tante sono le novità arrivate in settembre ma le info più attese sono sicuramente quelle su Lucifer, Vis a Vis e The Witcher che andiamo subito a scoprire.

Novità Netflix: cosa sta per arrivare con Lucifer 6, The Witcher e Vis a Vis

Tom Ellis torna sul set dal 24 settembre per la chiusura del secondo capitolo della quinta stagione. Ne avremo anche una sesta che giungerà in un momento non ancora meglio precisato del 2021. Le riprese inizieranno presto e quelle per le nuove puntate inedite riprenderanno subito dopo la data indicata che introduce il cast di Lucifer 6. Le puntate della seconda quinta parte saranno ben 8 mentre si vocifera di 10 episodi appena per la sesta stagione.

Vis a Vis, invece, ha chiuso battenti ma è tornata con uno spin-off travolgente che descrive il rapporto tra Zulema e Macarena.

Il prequel di The Witcher: Blood Origin è in arrivo dopo un trionfale finale di stagione che adesso sposta l’attenzione verso un’ambientazione elfica collocata temporalmente ben 1200 anni prima gli episodi di The Witcher.

