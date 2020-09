La nota azienda Garmin ha da poco presentato ufficialmente il nuovo Garmin Forerunner 745, ovvero uno sportwatch pensato appositamente a tutti gli amanti dello sport che vogliono il massimo per quanto riguarda il supporto e il tracciamento delle attività sportive.

Garmin Forerunner 745: lo sportwatch per gli amanti della multidisciplina

Come già accennato, il nuovo sportwatch dell’azienda presenta diverse funzioni migliorate rispetto al passato per quanto riguarda il monitoraggio delle attività sportive. La parola d’ordine infatti è multidisciplina. Per monitorare al meglio le prestazioni durante attività sportive come ciclismo, corsa e nuoto, sono presenti nuove funzioni come il calcolo del carico di lavoro, il check sullo stato di forma e il rilevamento degli effetti dell’allenamento aerobico e anaerobico.

Un occhio di riguardo anche ai nuotatori, dato che è presente la possibilità di rilevare, e quindi analizzare, il dato di CSS (Critical Swim Speed). Si tratta di un dato molto importante per i nuotatori in quanto fornisce indicazioni sul ritmo che si può tenere senza sorpassare la soglia aerobica. Vengono poi monitorati ulteriori parametri del nuoto, come la distanza, l’andatura, il dato SWOLF e i record personali.

Numerose funzioni sono inoltre presenti per quanto riguarda la corsa a piedi e in bici. Lo sportwatch è infatti in grado di adottare due nuovi profili di rilevazione GPS ottimizzata per la rilevazione della corsa sul campo d’atletica all’aperto o indoor, mentre durante la corsa in bici è in grado di tenere traccia di dati come il bilanciamento della gamba destra / sinistra, del tempo passato seduto in sella o in piedi sui pedali. Per ottenere una raccolta di dati ancora più completa, sarà possibile abbinare il nuovo sportwatch alla nuova fascia cardio HRM-Pro. Quest’ultima, in particolare, trasmette in tempo reale i dati sulla frequenza cardiaca tramite connettività ANT+® e tramite Bluetooth.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Garmin Forerunner 745 è già disponibile all’acquisto ad un prezzo di 499,99 euro, mentre la nuova fascia cardio HRM-Pro è disponibile ad un prezzo di 129,99 euro.