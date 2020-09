Con l’imminente arrivo della PlayStation 5, il mercato del gaming su console è in fermento. Sony è riuscita a trarre un piccolo vantaggio strategico dopo la pubblicazione dei prezzi di vendita delle nuove Xbox. In questo modo è riuscita a gestire il lancio in maniera più accurata e, da quanto sembra, anche con una piccola limatina al prezzo di vendita.

Sull’onda del fermento di mercato generato da questi annunci concatenati, Sony non sta perdendo tempo, e ha pubblicato anche delle offerte relative a PS Plus e PS Now.

I due abbonamenti per PlayStation scontati

Il PS Plus è l’abbonamento per antonomasia su console: si tratta del più completo, che mette a disposizione dell’abbonato tutto il catalogo di giochi per PS4, più due giochi al mese regalati, che rimarranno nella libreria anche in caso di interruzione del servizio. Il PS Now invece è un servizio di streaming gaming, che consente di giocare ad un vasto catalogo di giochi in completa libertà. I due servizi costano 59,99€ mensili cadauno. Ma per il momento sono scontati ad un prezzo senza precedenti: 39,99€ per il PS Plus e 32,99€ per il PS Now. Un prezzo che vale esclusivamente per nuovi clienti e per il primo anno di abbonamento. In seguito, si rinnoverà in maniera del tutto automatica al prezzo di listino di 59,99€, a meno che l’utente non disattivi il rinnovo automatico nelle impostazioni del proprio account. Uno sconto veramente allettante per i gamer più appassionati, che non vogliono perdersi alcun titolo.

Cosa aspettate? Approfittate dell’offerta e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità per le prossime offerte.