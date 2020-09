Tanta sostanza all’interno di un volantino Esselunga dalle mille sorprese, i prezzi sono decisamente inferiori alle aspettative, ed allo stesso tempo risultano essere disponibili ad ogni consumatore sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale.

Gli utenti che vogliono approfittare degli stessi identici sconti, devono recarsi personalmente in negozio esibendo la carta Fidaty. Ricordiamo infatti essere una campagna promozionale “riservata” ai soci, ed in parte SottoCosto (con disponibilità di scorte estremamente limitate). Quanto scritto è valido in ogni location dislocata in Italia.

Non perdetevi le offerte Amazon, scoprendo anche i migliori codici sconto del momento, direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: quali i prezzi da cogliere al volo?

I prezzi del volantino Esselunga sono tanti ed allo stesso tempo ugualmente interessanti, le occasioni per risparmiare ci sono, anche se comunque bisogna saperle cogliere al volo.

L’utente che vuole puntare direttamente verso la fascia alta del mercato della telefonia mobile troverà pane per i propri denti con l’ottimo Samsung Galaxy S20, lo smartphone perfetto per gli amanti delle prestazioni e della serie Galaxy, con il prezzo attuale di soli 589 euro.

Coloro che invece vogliono avvicinarsi, anche per la prima volta, al mondo Apple, possono richiedere l’iPhone 11, un dispositivo in parte economico, ma allo stesso tempo in grado di garantire prestazioni estremamente interessanti. La richiesta attuale è di 679 euro.

Il volantino Esselunga non si ferma qui, sfogliando le pagine che trovate elencate nell’articolo scoprirete anche tantissime altre offerte da cogliere al volo, proprio ricche di risparmio e di spese finali ridottissime.