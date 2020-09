Dopo aver annunciato sul mercato il nuovo medio di gamma Motorola Moto G9 Plus, la nota azienda ha da poco svelato anche un altro dispositivo appartenente questa volta alla fascia medio-bassa del mercato. Lo smartphone in questione è il nuovo Motorola Moto E7 Plus, il quale può vantare la presenza di una grande batteria da 5000 mAh.

Motorola Moto E7 Plus ufficiale: batteria da 5000 mAh e SoC Snapdragon 460

Il nuovo device targato Motorola, come già accennato, ha come suo punto di forza l’autonomia, dato che sotto alla scocca è presente una grande batteria da ben 5000 mAh. Per quanto riguarda le performance, Motorola Moto E7 Plus si affida al processore entry-level di Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 460. Si tratta di un SoC che vedremo molto spesso quest’anno su numerosi device di questa fascia, come ad esempio il prossimo OnePlus Clover.

L’aspetto estetico di questo device è piuttosto classico e comprende un display con un notch a goccia a forma di V centrale e due fotocamere posteriori accompagnate da un flashLED posizionate in una zona quadrata al centro della backcover. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.

Display IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione HD+

Processore Snapdragon 460 di Qualcomm

Tagli di memoria: 4 GB di RAm e 64 GB di storage interno espandibile tramite microSD

Dual camera posteriore da 48+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W e con porta di ricarica microUSB

Altro: sensore biometrico fisico posteriore, jack audio per le cuffie

Prezzi e disponibilità

Al momento il nuovo Motorola Moto E7 Plus è disponibile all’acquisto in Brasile nelle colorazioni Bronze e Navy Blue ad un prezzo di circa 215€ al cambio.