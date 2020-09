Martedì 15 settembre, Apple presenterà molti nuovi dispositivi, incluso lo smartwatch Apple Watch 6. Sarà sicuramente un device wearable top di gamma e con esso debutterà anche un modello più economico, l’Apple Watch SE. È interessante notare che gli sviluppatori di hardware Apple chiamano questi modelli Watch Pro e Watch rispettivamente.

Dunque non è un dato di fatto che il nuovo prodotto debutterà con il nome di Watch SE. Il rilascio di un Apple Watch economico è stato menzionato in un rapporto Bloomberg due settimane fa, e ora le caratteristiche di Watch SE sono state pubblicate dal noto insider Jon Prosser. Secondo lui, Apple Watch SE sarà presentato in due dimensioni standard: 40 e 44 mm, e ciascuno avrà due opzioni: con GPS e con LTE.

Apple Watch SE potrebbe debuttare con un nome diverso

La riduzione dei costi può essere ottenuta in vari modi. Ad esempio, rimuovere funzionalità che implicano hardware costoso o fare affidamento su progetti di modelli precedenti. Abbiamo già visto entrambe le opzioni con l’iPhone SE, e lo stesso vale per l’Apple Watch SE. L’orologio erediterà il design dell’Apple Watch 4, non riceverà l’Always On Display e la funzione di registrazione ECG. La base hardware del dispositivo sarà il chip M9.

Secondo le nuove informazioni, inoltre, Apple è già pronta per la produzione di massa della serie iPhone 12 e la società prevede anche di lanciare l’iPhone 12 in vendita a fine settembre o inizio ottobre. Apple spera di avere fino a 80 milioni di iPhone 5G da tutte le sue fabbriche entro la fine dell’anno, secondo i nuovi dati. Il resto dovrebbe essere prodotto all’inizio del 2021. Secondo le indiscrezioni, degli 80 milioni previsti, il 40% sarà l’iPhone 12 Max.