Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, sembra che Microsoft abbia in cantiere un nuovo laptop della serie Surface. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di un modello con display da 12.5 pollici e con un prezzo di circa 600$.

Microsoft: in arrivo un nuovo laptop Surface “economico”?

A quanto pare, quindi, l’azienda di Radmond ha intenzione di ampliare il suo catalogo di laptop economici pensati soprattutto ad un pubblico di giovani studenti. Come già accennato, infatti, Microsoft sta progettando l’arrivo sul mercato di un nuovo laptop della serie Surface che dovrebbe collocarsi tra il Surface Go e i Surface top di gamma.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche principali, dovremmo trovare su questo nuovo laptop un display con una diagonale da 12.5 pollici. Sotto alla scocca, invece, dovrebbero esserci i processori Intel di decima generazione (nello specifico si parla del processore Intel i5) con tagli di memoria almeno da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

La versione del software installata a bordo, invece, sembra che sarà Windows 10 in versione S Mode. Questa versione include soltanto le applicazioni dello store di Microsoft e il browser internet Edge. Parlando poi di prezzi di vendita, le ultime indiscrezioni trapelate in rete parlano di un prezzo compreso tra i 500$ e i 600$, che al cambio sarebbero circa 400-500€.

Non si conoscono ancora dettagli riguardo al possibile design di questo nuovo laptop Surface, né le dimensioni esatte. Nonostante questo, però, immaginiamo che possa avere delle dimensioni complessive e uno spessore piuttosto compatti, dato che sarà un laptop pensato per giovani studenti che sono sempre in movimento.