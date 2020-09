Tutti gli amanti del mondo del gaming sono impazienti di vedere finalmente all’opera la nuova console di casa Sony, ovvero la PlayStation 5. L’azienda ha già diffuso numerosi video e teaser di quest’ultima ma per ora non si conosce ancora la data effettiva dell’inizio dei preordini. In queste ultime ore, però, sembra che sia trapelato in rete un indizio.

PlayStation 5: i preordini potrebbero partire il 10 settembre

Come già accennato, nel corso di queste ultime ore è trapelato online un indizio riguardante la nuova console di casa Sony. Nello specifico, il sito web Truly Exquisite (specializzato nella realizzazione di dispositivi tecnologici famosi in oro) sembra che abbia annunciato ai propri followers tramite una newsletter la data dei preordini della versione dorata della nuova PlayStation 5.

Stando a quanto riportato sulla newsletter del sito web, i preordini della versione dorata della console di Sony partiranno a brevissimo, ovvero il prossimo 10 settembre. Questo può solo significare che i preordini della versione classica dovrebbero partire più o meno nello stesso periodo di tempo. Un altro dettaglio importante rivelato da Truly Exquisite è il prezzo di vendita.

Sul sito web è stato infatti riportato, ad esempio, che la console dorata meno costosa realizzata con oro in 24 carati nella versione digitale sarà venduta ad un prezzo di 7999 sterline. La versione con lettore disco dorata, invece, verrà distribuita ad un prezzo di 8999 sterile. Questo significa che non ci sarà poi una differenza di prezzo così elevata tra le due versioni della console di Sony. Staremo a vedere se sarà effettivamente così e se anche i preordini della versione normale partiranno il 10 settembre.