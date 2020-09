Iliad: ecco quanti utenti ha e quando arriverà la fibra ottica

Sono cambiate tante cose in soli due anni per Iliad, azienda che opera nel mondo della telefonia mobile e che inizialmente non aveva tutto questo credito. Gli utenti infatti pensavano si sarebbe trattato di un fuoco di paglia, il quale poi si è dimostrato un vero e proprio incendio che ha bruciato la concorrenza.

Attualmente questo provider risulta fortissimo, anche dall’alto del numero enorme di utenti che ha collezionato in soli due anni di attività. Ovviamente ci riferiamo ai dati pervenuti in base a tale periodo, visto che sono oltre due anni e mezzo che Iliad opera in Italia. Secondo le ultime stime ufficiali, il gestore sarebbe arrivato oltre i 6,3 milioni di utenti attivi, soprattutto grazie alle sue promozioni low cost. Ci sarebbero però anche tanti progetti futuri che farebbero ben sperare per un avvenire ad altissimo livello.

Iliad, record di utenti e fibra ottica con rete fissa in arrivo entro il 2021

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita ̶ commenta Benedetto Levi, AD iliad ̶ Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.

In questo momento Iliad gode di grande stima da parte del pubblico, visto che non ho sbagliato praticamente nulla in questi primi due anni di operato. Tutti però adesso aspettano i frutti dell’accordo perfezionato con Open Fiber, il quale porterà la fibra ottica e la rete fissa per tutti gli italiani. Secondo quanto riportato, entro la prossima estate 2021 tutto dovrebbe essere al proprio posto anche per questa nuova avventura.