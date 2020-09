L’applicazione standalone Google Contatti ha ora raggiunto l’impressionante cifra di 500 milioni di download su Google Play Store. Questo nonostante non sia preinstallata su tutti i dispositivi Android.

Da quando è stata resa disponibile nel 2015, l’app non è stata “forzata” sui dispositivi poiché gli OEM sono liberi di utilizzare le proprie applicazioni per i contatti. Potresti aver scaricato Contatti Google su uno dei tuoi dispositivi non Pixel o Android One, visto quanto sia semplice ed efficace.

Google Contatti è disponibile al download su Android

Le opzioni di sincronizzazione e backup dei contatti sono davvero solide e sono uno dei motivi per cui è probabilmente la migliore applicazione di gestione dei contatti su Android. L’ultimo importante aggiornamento di Contatti è stato probabilmente il tema scuro aggiunto a novembre 2018 con la versione 3.2.

Alcuni aggiornamenti più piccoli e meno importanti sono stati implementati per Google Contatti nel periodo intermedio. In ogni caso, con più OEM che aggiungono Contatti come impostazione predefinita, ci si aspetta che 500 milioni di download crescano nei prossimi anni.

500 milioni di download per Google Contatti in circa cinque anni sono dati impressionanti, con pochissime altre applicazioni di gestione dei contatti in grado di eguagliare quella cifra. Con una solida valutazione di 4,3 stelle su 5 sul Play Store per gentile concessione di 430.000 recensioni, è chiaramente un’applicazione apprezzata e ben accolta.

L’applicazione dovrebbe funzionare perfettamente su qualsiasi smartphone Android con installato Android 6.0, che copre una discreta quantità di dispositivi là fuori. Se sei una delle poche persone che non ha provato Contatti Google, puoi scaricarlo direttamente dal Play Store.