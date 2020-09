Il mondo digitale è un posto senza dubbio molto sicuro rispetto a qualche anno fa, ma di questo si avvantaggiano gli hacker che diffondono applicazioni che mettono in pericolo i nostri dati. Questo alone di sicurezza fa abbassare la guardia agli utenti, che inconsapevoli dei rischi che corrono scaricando determinate applicazioni, mettono a rischio i propri dati e i propri soldi. Scopri quali sono le applicazioni da eliminare subito dal tuo smartphone e quali sono i trucchi per evitare di scaricarle ancora.

La lista delle app infette

Nel momento in cui vengono caricate sul Play Store di Google, le app vengono controllate accuratamente, ma in alcuni casi dietro determinati tipi di esecutivi si nascondono virus e software spia. Nella maggior parte dei casi queste applicazioni possono fare seri danni ai nostri smartphone e soprattutto alle nostre finanze. Il metodo più usato è quello di rubare i dati presenti sul nostro telefono per accedere a conti corrente, social e app sensibili per i nostri dati. Inoltre, è possibile anche che vengano attivati degli abbonamenti nascosti in grado di toglierci decine di euro prima che l’utente se ne accorga.

Attualmente, abbiamo una lista di app che sono potenzialmente o sicuramente pericolose per il nostro smartphone. Eccole qui elencate:

om.nineteen.pokeradar

com.smartsearch.imagessearch

com.itools.prankcallfreelite

com.emmcs.wallpapper

com.photoconverter.fileconverter.jpegconverter

com.fortunemirror

com.myreplica.celebritylikeme.pro

com.isocial.fakechat

com.gametris.wallpaper.application

com.dev.palmistryastrology

com.pokemongo.ivgocalculator

com.hy.gscanner

com.dev.furturescope

com.old.me

com.video.magician

com.el2020xstar.xstar

com.photogridmixer.instagrid

com.recoverydeleted.recoveryphoto.photobackup

com.screenrecorder.gamerecorder.screenrecording

com.tell.shortvideo

com.csxykk.fontmoji

com.compressvideo.videoextractor

com.wallpaper.work.application

Si tratta nella maggior parte di giochi o di app di utility, che allettano l’utente con le loro funzionalità speciali. L’importante prima di scaricare un app è sempre quello di informarsi sugli sviluppatori e sulle recensioni del Play Store. Già questo può darvi un’idea del livello di funzionamento e sicurezza. Inoltre, fate sempre molta attenzione alle autorizzazioni che vi vengono chieste dalle applicazioni che scaricate. Potreste essere addirittura voi stessi a fornire agli hacker i mezzi per truffarvi.