WindTre si è aggiudicato il primo posto in classifica grazie alla velocità della sua rete. Il nuovo operatore nato dalla fusione di Wind e 3 Italia è riuscito così ad avere la meglio sui principali rivali e continua a tener testa mirando ad ottenere sempre più utenti. A tal fine presenta un listino offerte particolarmente interessante, costituito da numerose tariffe che spiccano per i contenuti proposti e, in particolar modo, per le quantità di Giga di traffico dati previste. A suscitare la curiosità degli utenti più giovani è la WindTre Student, una tariffa dedicata esclusivamente ai nuovi clienti aventi età massima 20 anni.

WindTre Student: ecco l’offerta con 80 GB a 9,99 euro al mese!

La tariffa WindTre Student è riservata ai clienti under 20. Il gestore consente loro di effettuare l’acquisto della nuova SIM attraverso il suo sito ufficiale, sostenendo una spesa di soli 10,00 euro. I nuovi clienti ricevono la scheda direttamente a casa tramite corriere e non devono necessariamente essere presenti al momento della consegna poiché hanno la possibilità di usufruire del servizio di video identificazione che consente di completare l’attivazione in un secondo momento.

I nuovi clienti ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’offerta proposta da WindTre è una delle più economiche, infatti i clienti vanno incontro esclusivamente a un costo di rinnovo che ammonta a 9,99 euro al mese. La spesa mensile deve essere necessariamente saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto poiché nel caso in cui si decida di modificare la modalità di pagamento, WindTre riduce i contenuti previsti dalla tariffa.