Chi avrebbe mai detto, che un giorno le SIM telefoniche, sarebbero potute diventare dei pezzi da collezione? Ebbene, esistono dei collezionisti che ne ricercano un tipo particolare e che sono disposti a pagare anche migliaia di euro per ottenerle. Si chiamano SIM Top Number e il valore di alcune di esse può superare anche di molto i 50.000 euro. Attorno a questE SIM, sono successe diverse cose. Ecco di che cosa si tratta.

SIM top number: in cosa consistono, quanto valgono e altri fatti interessanti

Una delle cose accadute in relazione a questi numeri di cellulare, è stato un servizio girato per Le iene in cui si spiegava nel dettaglio di che cosa si trattasse. Sostanzialmente le SIM Top Number possono provenire da qualunque operatore telefonico, e consistono nella sequenza continua di una determinata cifra all’interno di un numero di telefono. In poche parole questo numero potrebbe avere ad esempio sempre la stessa cifra o contenerne 2 o 3 a ripetizione e così via.

Questi numeri sono spesso soggetti a chiamate continue, data la facilità con cui vengono digitati, anche solamente a caso. Ad ogni modo, i collezionisti che ne sono venuti a conoscenza, ricercano questi numeri accettando di pagarli anche cifre molto alte. A questo proposito, si è verificato un altro evento positivo intorno alle SIM Top Number: è stata indetta un’asta su eBay, in cui sono stati messi in vendita 5 di questi numeri, ciascuno a un differente prezzo. Lo scopo dell’asta è stato quello di devolvere l’intero ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. Vi mostriamo quindi quali erano i numeri in vendita e relativo prezzo, di quest’asta a cui più di 600 persone hanno partecipato permettendo di fare una donazione all’istituto di diverse migliaia di euro.