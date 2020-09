In rete si è vociferato più volte circa il potenziale addio alle richieste di pagamento per quanto riguarda canone RAI e bollo auto. Tante persone hanno avanzato alcune ipotesi sulla base di alcune promesse pre-elettorali che si sono poi risolte in un nulla di fatto. Si conferma che anche nel 2020 le tasse sono arrivate puntuali, ad eccezione della tassa di possesso che causa Covid ha subito una proroga ufficiale in alcune Regioni.

Oltre i rumor non c’è niente che faccia pensare ad una possibile abolizione completa dei costi legati a queste scomode imposte, sebbene di recente si è discussa una ipotetica Legge attraverso cui imporre il veto definitivo al pagamento. Sono le tasse più odiate di sempre e su cui i commenti negativi non sono certo mancati in rete sui vari forum. In particolare c’è stato un sito Internet che ha parlato di abolizione di bollo auto e canone RAI. Ecco cosa ha riportato.

Bollo auto e canone RAI eliminati? Ecco la verità

Sarebbe un sogno poter dire finalmente addio alle bollette elettriche a rialzo delle rate RAI ed alla tassa di possesso del veicolo. Ma è tutta una chimera trattandosi propriamente di fake news. A tutti gli effetti una campagna di disinformazione in piena regola quelle perpetrata da un banner pubblicitario che di recente ha dirottato i consumatori verso un sito web sospetto. Questo è stato in grado di fruttare migliaia di euro ai suoi creatori.

Non bisogna credere ciecamente a ciò che viene riportato in rete. Occorre informarsi sempre attingendo alle informazioni delle fonti con una semplice ricerca sul web tramite i siti verificati. Quella del canone e della tassa per le auto è, ancora una volta, una bufala.