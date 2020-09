Diverse app presenti sul proprio smartphone possono essere pericolose senza che noi che ne accorgiamo. Oggi scaricare un app sul proprio smartphone è estremamente semplice e alla portata di tutti, ma molti non sanno che dietro a queste app si possono nascondere dei possibili virus che possono essere letali per il nostro smartphone e per la nostra sicurezza.

Ci sono diverse tipologie di app disponibili: quelle di giochi, bellezza, rompicapo, intrattenimento, sport e molte altre categorie. Queste sono presenti sul Play Store e non sempre questo è sinonimo di sicurezza. Dunque, quando scaricate queste app, è cosa buona e giusta andare a vedere la provenienza di queste app, soprattutto se questa è alquanto sospetta.

App pericolose: i vostri smartphone potrebbero non essere al sicuro come pensate

Prima di essere messe sul Play Store, le suddette app, sono controllate da Google. A volte purtroppo queste, come accennato prima, possono contenere dei virus nascosti che provocano dei danni all’utente non indifferenti.

Allo stato attuale, abbiamo una lista di app che possono essere potenzialmente o sicuramente pericolose per il nostro smartphone e sono le seguenti:

om.nineteen.pokeradar

com.pokemongo.ivgocalculator

com.hy.gscanner

com.smartsearch.imagessearch

com.itools.prankcallfreelite

com.isocial.fakechat

com.gametris.wallpaper.application

com.dev.palmistryastrology

com.dev.furturescope

com.old.me

com.emmcs.wallpapper

com.photoconverter.fileconverter.jpegconverter

com.fortunemirror

com.myreplica.celebritylikeme.pro

com.recoverydeleted.recoveryphoto.photobackup

com.screenrecorder.gamerecorder.screenrecording

com.tell.shortvideo

com.csxykk.fontmoji

com.video.magician

com.el2020xstar.xstar

com.photogridmixer.instagrid

com.compressvideo.videoextractor

com.wallpaper.work.application

È dunque sicuramente più appropriato controllare prima le recensioni di queste app, onde evitare di cadere in una possibile trappola. La prima cosa da fare in assoluto è non fornire nessun tipo di autorizzazione che potrebbe portare il vostro smartphone ad essere vittima sicura dei virus.