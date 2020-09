WindTre prova ad abbattere definitivamente la concorrenza di Iliad e dei vari operatori telefonici virtuali, riuscendo nel contempo a lanciare una promozione veramente speciale ed economica, il cui canone mensile non supera i 5,99 euro.

Il suo nome è Go 50 Top+ Limited Edition, è attivabile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e sopratutto richiede necessariamente la portabilità da Iliad o da un MVNO; nell’eventualità in cui l’utente non rientrasse entro tali categorie, la promozione non sarà possibile attivarla. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, necessari per acquistare la SIM ricaricabile dell’operatore WindTre, sulla quale verrà caricato il credito da utilizzare per pagare i 5,99 euro mensili previsti per la promozione oggetto del nostro articolo.

WindTre: la promozione è davvero spettacolare

La Go 50 Top+ Limited Edition è davvero impressionante, non tanto per la diffusione sul territorio o per le possibilità di attivazione, quanto proprio per i contenuti inseriti al suo interno. L’utente che la sceglierà potrà fruire di 200 SMS da utilizzare a piacimento in Italia, di minuti illimitati da poter inviare a qualunque numero sul territorio nazionale, per finire poi con 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione.

Il prezzo, come indicato in precedenza, corrisponde per l’esattezza a 5,99 euro al mese, da pagare sempre e soltanto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Non sono stati segnalati vincoli contrattuali di durata, in altre parole il consumatore potrà poi decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza dover pagare costi aggiuntivi o penali di alcun tipo.