Durante le giornate precedenti vi abbiamo mostrato le migliori iniziative che TIM ha riservato a tutti i clienti di telefonia fissa e di telefonia mobile. Il gestore italiano però, già da qualche mese, ha ampliato i suoi orizzonti ed ha scelto di impegnarsi con costanza anche nel settore dell’intrattenimento televisivo.

Per tutti gli amanti di cinema, serie tv ma anche sport e calcio, TIM garantisce una duplice promozione a costi da ribasso, con i contenuti di Netflix e quelli di Sky.

TIM, Sky e Netflix nelle due nuove offerte low cost

La prima iniziativa che vi presentiamo si chiama Mondo Netflix. Gli utenti che sceglieranno questa promozione avranno un pacchetto completo per la visione di contenuti televisivi al prezzo mensile di 12,99 euro. Nel ticket saranno inclusi tutti i contenuti di Netflix tra film, serie tv e documentari. Al tempo stesso i clienti avranno anche libero accesso alla galleria del servizio TIMvision e potranno ricevere completamente a costo zero ed in comodato d’uso il piccolo dispositivo TIMvision Box da collegare al proprio televisore.

L’altra grande iniziativa del gestore italiano riguarda i contenuti sport e calcio. Con l’offerta Mondo Sport, i clienti di TIM avranno completa disponibilità di tutte le esclusive calcistiche e sportive di Sky attraverso il servizio streaming NOW TV. Anche i contenuti di DAZN saranno inclusi nell’offerta, così come tutte le serie tv ed i film di TIMvision. Il prezzo di questa iniziativa si attesta sui 29,99 euro. Come nella precedente occasione, anche in questa circostanza il decoder TIMvision Box è incluso nel costo finale.