In questa fase estiva che conclude un’Estate particolare, e per molti versi unica della Storia che conosciamo, il mercato videoludico ne è uscito cambiato. Solitamente settembre era un periodo abbastanza vuoto per quanto riguarda presentazioni di giochi, offerte e quant’altro, mentre quest’anno il calendario slittato per il Coronavirus ci propone un mese ricco di novità. A partire dalla presentazione delle nuove schede Rtx di Nvidia, fino alle migliaia di offerte su Amazon e sugli shop di molti siti famosi, anche Ubisoft propone un piccolo regalo ai propri utenti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

The Division gratis per un breve periodo di tempo

Ubisoft, dopo l’annuncio di Hitman gratis sulla piattaforma di Epic Games, propone un proprio gioco di punta. Tom Clancy’s The Division sarà scaricabile gratuitamente dalla piattaforma di Ubisoft per PC, Uplay.

Si tratta del primo capitolo della serie Tom Clancy’s, ambientato in una New York post apocalittica, vittima di un’epidemia di vaiolo scoppiata durante il Black Friday. Un gioco tripla A di tutto rispetto, uscito a marzo del 2016, caratterizzato da una grafica di alto livello. Se vi piace il genere cosa aspettate a scaricarlo? E se siete indecisi, approfittatene subito, è gratis fino all’8 settembre e potrete provarlo senza costi aggiuntivi. Sarà vostro per sempre una volta scaricato, quindi perché non approfittarne?

Per poterlo scaricare occorre avere un account Ubisoft, se non ce l’avete createlo gratuitamente sul sito della piattaforma. In seguito basterà andare a questa pagina, eseguire il login, e automaticamente il gioco sarà aggiunto alla vostra libreria di giochi. Potrete procedere al download scaricando la piattaforma Uplay sul vostro pc, molto comoda e veloce per usufruire di offerte lampo e per gestire i vostri giochi preferiti.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a The Division, approfittando dell’offerta?