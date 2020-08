Epic Games, resa ormai famosissima dalla vicenda relativa alla battaglia con Google e Apple, ha deciso di rilasciare una pietra miliare del gaming in modalità gratuita. Come di consueto, Epic Games rilascia settimanalmente una serie di giochi scontati a 0€, solitamente il giovedì pomeriggio. Quest’estate ha fatto parlare di sé grazie al rilascio free di giochi come GTA V, ARK Survival Evolved e Sid Meier’s Civilization VI. Giochi tripla A dal costo consistente che i più fortunati hanno potuto aggiungere alla propria libreria gratuitamente. Questa volta è toccato ad un nuovo gioco, un classico del gaming moderno.

Hitman, gratis sulla piattaforma ancora per poco

Il gioco in questione è Hitman, protagonista di uno sconto senza precedenti. Alla base dell’offerta c’è una forte propaganda per l’uscita del nuovo capitolo, Hitman 3, previsto per gennaio 2021. In questo modo, a fronte di una piccola perdita in termini monetari su Hitman, Epic Games, vuole garantirsi una fetta di utenti più grande per il nuovo titolo.

Per scaricare e aggiungere Hitman gratuitamente alla propria libreria di giochi, occorre innanzitutto avere un account Epic Games. Vi consiglio di scaricare l’app desktop, molto utile e funzionale. Una volta registrati, effettuate l’accesso e aprite la Home di Epic Games. Nella sezione Negozio, troverete i giochi gratuiti della settimana. Basterà cliccare su Hitman, per aprire la pagina relativa al gioco. Cliccare sul pulsante Ottieni e il gioco è fatto. Una volta accettate le condizioni di vendita riceverete una mail di conferma dell’ordine a 0,00€ e potrete trovare la vostra copia di Hitman direttamente nella Libreria.

Non lasciatevi scappare questa occasione, il gioco è scaricabile in modalità gratuita fino al 3 settembre. Non manca molto e un gioco di questo calibro non si disdegna per nessun motivo.