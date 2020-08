Vodafone tenta l'assalto a settembre: nuove offerte fino a 50 giga

Tutti gli utenti che hanno utilizzato almeno una volta a Vodafone, rapportandosi ad altri gestori, hanno avuto modo di constatare la superiorità del gestore anglosassone. La rete infatti sembra essere sempre presente in ogni punto in Italia, con grande scarto soprattutto per quanto concerne la velocità della rete 4G.

Non a caso Vodafone è l’azienda con la rete 4G più estesa in tutta Europa e proprio questo risulta il biglietto da visita migliore. Adesso però l’obiettivo è quello di portare il nuovo a casa tutti coloro che anche solo per un attimo non hanno creduto nelle offerte del gestore. Per questo sono state lanciate tre soluzioni molto simili tra loro ma destinate ad utenti provenienti da gestori diversi.

Vodafone intriga i suoi ex utenti: ecco le promo per un rientro

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga