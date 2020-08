Il mese di Settembre è ormai alle porte, ed ipoteticamente anche il ritorno a scuola per milioni di ragazzi in tutta Italia, per questo motivo Unieuro ha deciso di seguire l’onda di campagne promozionali Back To School proponendo la propria versione.

Il volantino attuale è attivo in tutti i punti vendita fino al 10 settembre, nonché comunque direttamente sul sito ufficiale, con possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che la spesa sia di almeno 49 euro. Da non trascurare nemmeno la presenza del solito Tasso Zero, ovvero della possibilità di finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato tramite il proprio conto corrente bancario.

Volantino Unieuro: offerte e prezzi alla portata di tutti

I prezzi del volantino Unieuro sono di per sé buoni, anche se comunque non mirati verso gli smartphone di fascia particolarmente elevata (al massimo si spendono i 449 euro necessari per il Samsung Galaxy S10 Lite), tuttavia l’occhio cade sull’elemento centrale della campagna stessa, il rimborso sui notebook.

L’utente potrà acquistare un notebook o un PC desktop dal prezzo superiore ai 449 euro, a scelta tra tutte le marche attualmente disponibili in negozio; in un secondo momento potrà consegnare un vecchio modello da rottamare, ed in cambio ottenere un rimborso del valore massimo di 300 euro. Questi verrà accreditato direttamente sul conto corrente, solo in un periodo successivo al giorno effettivo di acquisto.

