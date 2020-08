Comet non cambia la propria campagna promozionale, decidendo appunto di riproporre la stessa filosofia di pensiero, quindi i Saldi Hi-Tech, ma chiaramente rimodellando le offerte con altri modelli in fortissimo sconto.

Il volantino attuale risulta effettivamente disponibile sul sito ufficiale, con spedizioni gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro (indipendentemente dai modelli o dalle categorie merceologiche), ma il consiglio è di puntare direttamente ai punti vendita. Solamente nei suddetti sono disponibili sconti del 70% su prodotti di fine serie, effettivamente non raggiungibili online.

Volantino Comet: queste offerte continuano a sorprendere

Lo smartphone maggiormente rappresentativo dell’intera campagna promozionale è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello fortemente richiesto dall’utenza italiana, sopratutto se considerato il suo prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 649 euro.

Le alternative proposte dall’azienda rientrano ad ogni modo entro una fascia più economica, parliamo appunto di Samsung Galaxy A51 acquistabile a 289 euro, oppure anche dei vari Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, per finire con l’ottimo Samsung Galaxy Note 10 Lite in vendita a 399 euro.

Il volantino Comet strizza l’occhio anche agli smartwatch, non dimenticatevi di Huawei Watch GT 2, in vendita a 159 euro, o dell’ottimo Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro. Per conoscere da vicino la campagna promozionale potete semplicemente decidere di aprire le pagine che trovate inserite nel nostro articolo, vi aiuteranno a comprendere i singoli prezzi, scoprendo anche tantissimi altri modelli in offerta sia in negozio che online sul sito.