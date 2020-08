Stando alle più recenti indiscrezioni e alle immagini emerse in rete negli ultimi giorni è possibile conoscere alcuni dettagli del nuovo smartphone 5G Sony Xperia 5 II. Un video permette di conoscere quelle che saranno le caratteristiche principali del nuovo dispositivo, la cui presentazione avverrà tra poche settimane.

Sony Xperia 5 II: ecco alcuni dettagli emersi da foto e video trapelati in rete!

Il nuovo smartphone Sony Xperia 5 II sarà presentato il 17 settembre 2020. A breve, dunque, avremo modo di conoscere con certezza quali sono le sue specifiche tecniche e i dettagli. Al momento è comunque possibile avere un quadro generale di quelle che saranno le sue caratteristiche grazie ad alcune immagini pubblicate in rete.

Da quanto emerso pare che il nuovo smartphone Sony abbia caratteristiche molto simili a quelle del suo predecessore. Lo smartphone avrà un processore Snapdragon 865 e sarà dotato di un pannello OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD Plus. La parte anteriore ospiterà una fotocamera da 8 megapixel. Sul retro invece sarà presente un comparto fotografico costituito da tre sensori di cui il principale da 12 megapixel. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4.000 mAh.

Le informazioni circa il costo di lancio del nuovo smartphone Sony non sono ancora chiare. La scelta dell’azienda di adottare il processore Snapdragon 865 potrebbe comportare un aumento del costo finale, che potrebbe aggirarsi sugli 899 euro arrivando a un massimo di 999 euro. Nel caso in cui Sony decidesse di optare per un processore differente potremmo assistere al lancio di uno smartphone più economico ma sarà necessario attendere la presentazione, prevista per il 17 settembre, così da avere ulteriori informazioni affidabili.