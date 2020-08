L’estate di WindTre è stata ricca di sorprese per vecchi e nuovi clienti. Il nuovo gestore della telefonia nazionale di certo non ha utilizzato in queste settimane una strategia commerciale attendista. Con iniziative low cost molto vantaggiose, WindTre è riuscito ad accrescere il suo bacino di utenti.

Sino ala fine del mese di Agosto ed anche per i primi giorni di Settembre, in molti store del gestore sarà possibile attivare la ricaricabile WindTre Star+. La promozione si rivolge ai nuovi clienti che desiderano un ticket all inclusive con minuti, SMS e traffico per la connessione internet.

WindTre, la promozione che prevede 100 Giga è ancora disponibile

Nel dettaglio, le soglie di consumo di WindTre Star+ prevedono chiamate illimitate per le telefonate verso fissi e mobili in Italia, 200 SMS da inviare a chiunque e 100 Giga da utilizzare per navigare in internet. Ai clienti sarà chiesto uno costo mensile univoco di soli 7,99 euro.

Attraverso il lancio di WindTre Star+ i tecnici del provider si sono impegnati ad offrire ad eventuali nuovi abbonati un’alternativa valida alla ricaricabile Giga 50 di Iliad. A conti fatti, al netto di un medesimo prezzo, l’offerta di WindTre mette a disposizione soglie di consumo migliori.

La promozione del nuovo operatore deve essere vista come una classica iniziativa winback. In linea con quelle che sono le caratteristiche che ci siamo abituati a conoscere, solo i clienti di TIM, Vodafone, Iliad ed altri operatori potranno richiedere l’attivazione di tale ricaricabile. Per l’attivazione è sempre necessario rivolgersi in uno store della compagnia sul suolo italiano.