La fine dell’estate eccezionalmente coincide in campo calcistico come il momento di pausa tra una vecchia stagione e quella nuova. Su Sky, però, dopo la grande abbuffata di partite tra Serie A, Champions League, Europa League e campionati esteri, le emozioni continuano con gli altri sport tra cui motomondiale, Formula 1 ed NBA. Anche questi eventi, oltre al classico metodo della visione satellitare, potranno essere seguiti via streaming.

Sky rilancia NOW TV: tutte le migliori esclusive in streaming a costi da ribasso

In queste settimane estive Sky ha rilanciato la convenienza del servizio NOW TV. La piattaforma oramai può essere considerata una vera e propria certezza, ed anche una valida alternativa al metodo dell’IPTV. Grazie a NOW Tv gli appassionati di calcio e sport possono seguire i loro eventi preferiti e la loro squadra del cuore in tutta comodità, senza parabola, senza decoder e soprattutto senza vincolo d’abbonamento.

A convincere ovviamente c’è poi il fattore prezzo. Le grandi esclusive di Sky via NOW TV saranno infatti disponibili ad un costo fisso mensile di 29,99 euro. La visione sarà garantita su smartphone, ma anche su tablet, pc e persino Smart TV (per avere la comodità dei grandi schermi).

In aggiunta all’abbonamento per sport e calcio sempre con NOW TV gli utenti possono scegliere un pacchetto a scelta tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema. In questo caso il prezzo finale sarà di soli 9,99 euro ogni mese. Gli utenti che desiderano invece tutti e tre questi ticket dovranno affrontare una spesa mensile di appena 19,99 euro.